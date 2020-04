Gegen den Frost

Wieder liegt eine kalte Nacht hinter uns. Die Frostschutzberegnung darf erst am Vormittag ausgeschalten werden sobald die Sonne die Luft auf über 0 Grad erwärmt. Sonst käme es zum gegenteiligen Effekt, nämlich zum Wärmeverlust durch Verdunstung. (Bild: Sonnenaufgang im Vinschgau) pic.twitter.com/aITmAH14n8 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 1, 2020

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin bereitsam Dienstag prophezeite, ließen polare Luftmassen, ein klarer Himmel und nachlassender Wind nichts Gutes verheißen. Und die Frostnacht kam dann auch.Eine Methode, die Pflanzen vor dem Frost zu schützen, ist die Frostschutzberegnung. Als Frostschutzberegnung bezeichnet man das gezielte Besprühen von Nutzpflanzen mit sehr feinen Wassertröpfchen.Beim Gefrieren des verteilten Wassers wird auf den Pflanzen Kristallisationswärme freigesetzt, so dass in der Regel Blätter und Blüten vor Frostschäden bewahrt werden. Ziel ist es, die Pflanzen bei Frosteinbrüchen während der Vegetationsperiode zu schützen und dadurch spätere Ernteausfälle zu vermeiden.„Die Frostschutzberegnung darf erst am Vormittag ausgeschalten werden sobald die Sonne die Luft auf über 0 Grad erwärmt. Sonst käme es zum gegenteiligen Effekt, nämlich zum Wärmeverlust durch Verdunstung“, erklärt außerdem Dieter Peterlin.Dort aber, wo nicht genügend Wasser zur Verfügung steht, kämpfen die Landwirte mit Feuerstellen oder speziellen Paraffin-Kerzen gegen die Kälte an, um die Temperatur in den Obst- und Weingärten nach oben zu treiben und die Pflanzen so zu schützen. Pro Hektar werden je nach Temperatur zwischen 300 und 500 solcher Kerzen aufgestellt.

