Gegen Dürre: Auffangen von Regenwasser in Städten

Europa könnte dieses Jahr weiteren extremen Sommer erleben

Diese Daten hat der Umweltschutzverband Legambiente vorgelegt im Bericht „Beschleunigung des Wandels: Die Herausforderung des Wassers liegt in den Städten“. Die Zahl der dürrebedingten Schäden sei von 6 im Jahr 2021 auf 28 im Jahr 2022 gestiegen, was einem Anstieg von 367 Prozent entspreche.Die geringen Regen- und Schneefälle in diesem Winter haben die ohnehin schon schwierige Situation in Italien noch verschärft, nachdem die schwere Dürre und die lange Reihe von Hitzewellen im vergangenen Sommer die Wasserressourcen stark beeinträchtigt hatten.Die milden Wintertemperaturen haben auch die Schneeschmelze in den Bergen beschleunigt. Wissenschaftler warnen, dass extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, heftige Stürme, Überschwemmungen und Dürren aufgrund des durch menschliche Treibhausgasemissionen verursachten Klimawandels immer häufiger und intensiver werden.Die Auswirkungen der Dürre in Norditalien, Frankreich und Spanien seien sichtbar und „geben Anlass zur Sorge um die Wasserversorgung für den menschlichen Gebrauch, die Landwirtschaft und die Energieerzeugung“, schrieb die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS) der EU in einem neuen Bericht über die Dürren in Europa: Nach dem Jahr 2022 könnten Europa und der Mittelmeerraum dieses Jahr einen weiteren extremen Sommer erleben, sagen die Forscher. Der Bericht empfiehlt eine sorgfältige Überwachung und angemessene Nutzung des Wassers, die Umsetzung gezielter sektoraler Anpassungsstrategien und eine verstärkte Zusammenarbeit.Von der Dürre belastet ist unter anderem die Lombardei, die größte Region Italiens. Es fehlen mehr als 2 Milliarden Kubikmeter Wasser, und die verfügbaren Wasserressourcen weisen ein Defizit von 60 Prozent im Vergleich zu den Durchschnittswerten für diesen Zeitraum auf. Im vergangenen Jahr lag das Defizit an denselben Tagen bei 57 Prozent.„Wenn es im April und Mai nicht regnet, erwarten wir eine ähnliche Notfallsituation wie im Jahr 2022. Um die Krise zu bewältigen, benötigen wir die Zusammenarbeit aller Wirtschaftssektoren, die Wasserressourcen nutzen“, betonte Massimo Sertori, Mitglied des lombardischen Regionalparlaments.