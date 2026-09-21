Das letzte noch ausständige Gutachten vonseiten des Rechnungshofes wurde am Freitag erteilt, wie Bildungslandesrat Philipp Achammer mitteilt.<BR \/><BR \/>Die Verhandlungen waren zäh, auch das bürokratische Prozedere war immer wieder von Störgeräuschen begleitet, nun aber steht fest: Auch all die Lehrkräfte mit einem staatlichen Vertrag werden die fix verhandelte Reallohnerhöhung mit dem Oktobergehalt ausbezahlt bekommen. <BR \/>Es handelt sich dabei um all jene Lehrpersonen, die nach gesamtstaatlichen Kollektivvertrag (sowie dem damit verknüpften Landeszusatzvertrag) an einer Schule staatlicher Art unterrichten – also an Grund-, Mittel- und Oberschulen. In Summe sind das zwischen 9.000 bis 10.000 Lehrkräfte. <BR \/><BR \/><b>Etwa 9.000 bis 10.000 Lehrkräfte betroffen<\/b><BR \/><BR \/>„Am vergangenen Freitag haben wir das noch ausständige positive Gutachten vom Rechnungshof erhalten, sodass den Auszahlungen nichts mehr im Wege steht“, versichert Landesrat Philipp Achammer. Zu diesem Zweck habe er sich auch bereits mit Personallandesrätin Magdalena Amhof abgestimmt. Insgesamt umfasse das damit verbundene Finanzierungsvolumen 94 Mio. Euro pro Jahr. Im Durchschnitt werden die besagten Lehrkräfte nach Achammer Einschätzung ein Lohnplus von 400 Euro brutto auf ihrem monatlichen Lohnzettel finden, je nach Einstufung und Dienstalter etwas mehr oder etwas weniger. <BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-warten-hat-ein-ende-dickes-lohnplus-im-bildungssektor-kommt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, werden die Landeslehrer (Kindergärtnerinnen, Musikschullehrer, Berufsschullehrer, Inklusionslehrkräfte) ihre Reallohnerhöhung mit dem Septembergehalt ausbezahlt bekommen. Der zeitliche Unterschied von einem Monat lässt sich damit begründen, dass für die Landeslehrer kein positives Gutachten vom Ministerium im Rom notwendig war. Damit war der formale Weg um einen Schritt kürzer. „So oder so macht es unterm Strich keinen Unterschied, da sowohl Landeslehrer wie auch Lehrpersonen mit staatlichem Vertrag die Reallohnerhöhung rückwirkend bis 1. Jänner 2026 bekommen“, betont Achammer. <h3>\r\n<b>Reallohnerhöhung rückwirkend bis 01.01. 2026<\/b><\/h3>Damit ist die deutliche Lohnerhöhung für das gesamte Bildungspersonal in Südtirol endgültig in trockenen Tüchern. Außerdem versichert Achammer, dass künftig die Inflationsanpassung systematisch bzw. strukturell erfolge, um den Kaufkraftverlust langfristig und zuverlässig auszugleichen. Bisher hatte man sich mit „Una-Tantum-Zahlungen“ behelfen müssen.<BR \/><BR \/>Unterm Strich pochen die Südtiroler Lehrkräfte seit über drei Jahren auf Gehaltsanpassungen bzw. -erhöhungen. Nach einer Vielzahl von Verhandlungen konnte eine grundlegende Einigung im Frühjahr 2026 erzielt werden.