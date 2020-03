So lebt es sich als Gehörlose

Rund 1000 Menschen in Südtirol und im Bundesland Tirol sind gehörlos. Dieser Umstand stellt sie vor zahlreiche Herausforderungen im Alltag, wie etwa Verständigungsbarrieren, die nur durch Gebärdensprachendolmetscher überwunden werden können.Bisher gibt es in Südtiroler keine offiziellen Gebärdensprachendolmetscher. Das soll sich aber in Zukunft ändern – durch ein neues Studienangebot der im Innsbrucker Zentrum für Gesundheitsberufe.Wie der Alltag für Gehörlose aussieht und auf welche Hürden sie dabei stoßen, zeigt die ORF- Sendung Südtriol Heute, die die gehörlose Meranerin Veronika Kiebacher begleitet hat.

