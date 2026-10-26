Wir erleben hierzulande eine weitverbreitete Anspruchshaltung und damit einhergehend eine steigende Unzufriedenheit. Dies bezieht sich nicht primär auf die individuelle Ebene, vielmehr zeigt sich diese als soziales Gift wirkende Haltung im Handeln der verschiedenen Lobbys ebenso wie im Feld der Politik. <b>von Franz Tutzer<\/b><h3>\r\nAn einem Kipppunkt<\/h3>Der fehlende Sinn für Grenzen, das zunehmend fehlende Gespür für soziale Gerechtigkeit und für das Gemeinwohl, die salonfähig gewordene öffentliche Respektlosigkeit und die scheinbar unabänderliche Ausrichtung der Gesellschaft nach rein ökonomischen Gesichtspunkten: Dies sind nur einige der problematischen und immer deutlicher werdenden Signaturen unserer Zeit. <BR \/><BR \/>Offensichtlich gibt es in der rein ökonomisch verstandenen Wohlstandsentwicklung eines Landes einen Kipppunkt, ab dem es den Leuten „gefährlich gut“ geht. <h3>\r\nLaute Alarmsignale<\/h3>Diffuse Ängste und Ohnmachtsgefühle, sozialer Neid, Zukunftssorgen, Einsamkeit und Depression als neue Volkskrankheiten, Empathielosigkeit und soziale Kälte gegenüber Armen und Notleidenden, Jugendliche, die nationalistischen Rattenfängern auf den Leim gehen: Das sind nicht zu übersehende Alarmsignale. <BR \/><BR \/>Ein diffuses Gefühl macht sich breit, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist: auf der einen Seite ein unglaublicher Wohlstand, der gerne medial zur Schau gestellt wird und der nicht zuletzt in einem üppigen Landeshaushalt zum Ausdruck kommt, gleichzeitig die wachsende Sorge bei vielen, ökonomisch nicht mehr mithalten zu können. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76808221_quote" \/><BR \/><BR \/>Was kann Orientierung bieten? Anfang des Monats gab es viele Momente des Gedenkens an den hl. Franz von Assisi. Das 800-Jahr-Jubiläum seines Todestags war auch Anlass, uns seinen radikalen Lebensentwurf in Erinnerung zu rufen. Franz von Assisi war eben nicht nur der liebliche Heilige, der den Vögeln predigte. Mit der selbst gewählten Armut stellte er sich mit ganzer Kraft dem entgegen, was in seiner Zeit keimhaft begonnen und schließlich die Wegrichtung bis zu uns herauf bestimmt hat. Seine radikale Armut ist der Gegenentwurf zum ökonomischen und technischen Zugriff auf die Welt, zum rein berechnenden und auf den Eigennutz bedachten Blick auf die Natur und zum aufkommenden bürgerlichen Besitzstreben. <h3>\r\n„Heimwehgefühl“<\/h3>Diese seine radikale Haltung lässt uns nicht unberührt. Adolf Holl schreibt in seiner Franziskus-Biografie: „Franziskus blieb eine Sehnsuchtsgestalt, nicht nur für Katholiken. Franziskus erweckt in uns, man weiß nicht wie, eine Art ziehenden Schmerzes, eine Art Heimwehgefühl.“ Hilft uns dieser „ziehende Schmerz“ heraus aus dem „Gefährlich gut“, hin zu einem wirklich guten Leben, zu einem Leben, in dem auch das Wort „Verzicht“ wieder aussprechbar ist?