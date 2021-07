Geimpft und trotzdem Tod durch Corona? Das sagen die Zahlen

Die Delta-Variante sorgt in Großbritannien dafür, dass sich wieder mehr Menschen anstecken und auch an Covid-19 sterben. Aber sind unter den Toten tatsächlich auffallend viele Geimpfte, wie in Postings auf Social Media behauptet wird? Ist die Impfung also nicht effektiv? Hier sind die Zahlen und Fakten!