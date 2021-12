Ungeimpfte treiben Infektionsgeschehen voran

Laut einer Studie der Berliner Humboldt-Universität infiziert in Deutschland derzeit eine ungeimpfte Person eine andere Person. Ungeimpfte sind demnach also maßgeblich am Infektionsgeschehen beteiligt.Im Gegensatz dazu infiziere eine geimpfte Person nur in etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle eine andere geimpfte Person, wie aus der Berliner Studie hervorgeht.Überdies hielten sich geimpfte Personen trotz des Impfschutzes auch noch strenger an die Corona-Regeln.

