Ein Toter nach Schießerei in einer Carabinieri-Kaserne

Die Spezialeinheit hat die Kaserne gestürmt. - Foto: © ANSA / MATTEO BAZZI

Bei dem Einsatz wurde ein Carabiniere der Spezialeinheit (Gis) am Knie verletzt. Ersten Informationen zufolge wurde er vom Angreifer angeschossen.Die ganze Nacht über haben die Carabinieri mit Antonio Milia verhandelt, bevor sie die Kaserne stürmten. Der Angreifer ergab sich schließlich freiwillig. Augenzeugen zufolge humpelte er beim Verlassen der Kaserne. Für den Carabinieri-Kommandant Doriano Furceri kam jedoch jede Hilfe zu spät.Auch die Geiseln, die sich mit dem Angreifer in der Kaserne befanden, wurden befreit. Es handelt sich dabei um eine Carabinieri-Frau, die sich in einem Zimmer verschanzt hatte. Außerdem wurden auch die Familien der Carabinieri befreit, die sich aber weit weg vom Angreifer in der Kaserne aufhielten.