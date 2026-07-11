Da der Einsatz noch läuft, gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nur wenige Informationen preis. Was zu dem Vorfall bislang bekannt ist, und welche Fragen noch offen bleiben. <h3>\r\nWas wir wissen<\/h3><b>Tat:<\/b> Laut Polizei brachte der Täter die Frau kurz nach 22 Uhr in<BR \/> dem Supermarkt in seine Gewalt und bedrohte sie. Die Polizei<BR \/> spricht von einer Geiselnahme. Der Mann und die Frau befinden sich<BR \/> weiterhin in dem Supermarkt.<BR \/><b><BR \/> Kommunikation mit dem Täter:<\/b> Die Polizei hat weiter Kontakt zu dem<BR \/> Geiselnehmer.<BR \/><BR \/><b>Ort:<\/b> Ort der Geiselnahme ist ein Rewe-Supermarkt in<BR \/> Berlin-Marienfelde an der Ecke zwischen der Hildburghauser Straße<BR \/> und dem Tirschenreuther Ring. Marienfelde liegt im Bezirk<BR \/> Tempelhof-Schöneberg am südlichen Rand der Hauptstadt.<BR \/><BR \/><b>Einsatz:<\/b> Die Polizei ist im Großeinsatz. Das<BR \/> Spezialeinsatzkommando (SEK) ist vor dem Gebäude positioniert.<BR \/> Zahlreiche Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und die Feuerwehr sind<BR \/> vor Ort.<BR \/><BR \/><b>Mögliche Zeugen:<\/b> Hinter der Absperrung harrten einige Angestellte<BR \/> des Supermarkts aus, die nach dpa-Informationen zum Zeitpunkt des<BR \/> Vorfalls im Laden waren.<BR \/><BR \/><b>Weitere Betroffene:<\/b> Die Polizei geht davon aus, dass sich keine<BR \/> weiten Personen in dem Supermarkt befinden.<BR \/><BR \/><b>Anwohner:<\/b> Für Menschen in der Umgebung besteht laut Polizei keine<BR \/> Gefahr.<BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nWas wir nicht wissen<\/h3><b>Identitäten:<\/b> Unklar ist, wer der Geiselnehmer konkret ist. Auch<BR \/> zur Identität der Frau machte die Polizei keine Angaben.<BR \/><BR \/><b>Motiv:<\/b> Zu den Hintergründen und dem möglichen Motiv der Tat ist<BR \/> nach Angaben der Polizei bislang noch nichts bekannt.<BR \/><BR \/><b>Waffe:<\/b> Mit Verweis auf Gespräche mit Anwohnern berichtet die<BR \/> „Bild“-Zeitung, der Marktleiter habe angegeben, eine Waffe gesehen<BR \/> zu haben. „Das sind Gerüchte, die wir nicht kommentieren“, sagte<BR \/> der Polizeisprecher.<BR \/><BR \/><b>Verletzte:<\/b> Ob die Geisel verletzt wurde oder medizinische Hilfe<BR \/> benötigt, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.<BR \/><BR \/><b>Forderungen:<\/b> Ob der Geiselnehmer konkrete Forderungen gestellt<BR \/> hat, war zunächst unklar. „Auch das ist alles Gegenstand der<BR \/> laufenden Ermittlungen.“<BR \/><BR \/><b>Verhandlungsstand:<\/b> Zwar bestätigt die Polizei Kontakt zum<BR \/> Geiselnehmer, doch Details zum Inhalt und Fortschritt dieser<BR \/> Gespräche wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.<BR \/><b><BR \/> Ende des Einsatzes:<\/b> Wann der Einsatz beendet ist, ist derzeit<BR \/> nicht abzusehen. Ebenso ist unklar, ob es bereits Teilerfolge oder<BR \/> gescheiterte Versuche der Polizei gab, die Geisel zu befreien.