Durch den Starkregen in der Nacht auf Freitag kam ein Hang in Geiselsberg ins Rutschen und verlegte die Hauptstraße. <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1206201_image" /></div>
<BR /><BR />Die angerückten Feuerwehrleute beseitigten das Erdreich von der Fahrbahn und deckten den Hang ab.<BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1206204_image" /></div>
<BR /><BR /><BR />Kaum hatten die Wehrleute den Einsatz beendet, wurden sie zu einem weiteren gerufen. <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1206207_image" /></div>
<BR /><BR />Es mussten noch einige Steine von der Hauptstraße Richtung Geiselsberg entfernt werden. Nach gut 2 Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder ins Gerätehaus einrücken.<BR /><BR />