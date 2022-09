„Geister“-Cessna stürzt ab – 4 Tote

Der Flieger war ab diesem Zeitpunkt als „Geistermaschine“ unterwegs. Spanische, französische, schwedische und deutsche Kampfjets stiegen auf, konnten aber keinen Kontakt zu den Menschen in der Maschine herstellen. Nach Angaben der französischen und der schwedischen Armee sahen ihre Piloten niemanden in der Cessna.Die Cessna änderte in Frankreich und bei Köln 2-mal die Richtung, flog aber weiter zur Ostsee. Bei Rügen drehte ein deutscher Kampfflieger ab, ein Jet der dänischen Luftwaffe übernahm. Kurz darauf verlor die Cessna rapide an Höhe und stürzte ins Meer. Der Zeitpunkt des Absturzes wurde laut schwedischer Nachrichtenagentur TT mit 19.45 Uhr angegeben, der Unglücksort liegt nordwestlich der lettischen Stadt Ventspils.Am Sonntagabend waren Boote und Hubschrauber aus Lettland, Litauen und Schweden an der Absturzstelle. Sterbliche Überreste wurden zunächst nicht gefunden. Der Flug sei relativ stetig verlaufen, dann verlor die Maschine kurz vor der lettischen Küste an Höhe. Laut dem Leiter der schwedischen Such- und Rettungsmission, Lars Antonsson, stürzte sie ab, „als der Tank leer war“. Warum die Maschine vom Kurs abwich, blieb unklar.Der Pilot ist der Kölner Unternehmer Peter Griesemann (72), der Ehrenpräsident des Karnevalvereins Blaue Funken ist. Laut spanischen Medien soll er regelmäßig zwischen Köln und seinem Domizil an der andalusischen Costa de la Luz pendeln – mit Privatjets. Mit an Bord sollen gewesen sein: seine Frau Juliane, Tochter Lisa und deren Freund. Sohn Björn war also nicht in der Maschine.Nach Informationen von Flugdatenbanken soll die abgestürzte Maschine 43 Jahre alt gewesen sein. Sie gehörte der Firma GG Rent in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen), die zum Firmennetzwerk der Unternehmerfamilie Griesemann gehört. Neben mehreren kleinen Fluggesellschaften betreibt die Griesemann-Gruppe ein Ingeniuerunternehmen, das auf den Bau von Chemie- und Raffinerieanlagen spezialisiert ist.