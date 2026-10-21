Gestern Abend gingen bei der Einsatzzentrale der Quästur mehrere Notrufe ein: Verkehrsteilnehmer meldeten einen Pkw, der auf der MeBo auf der Fahrspur Richtung Meran falsch aufgefahren war und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung steuerte. <BR \/><BR \/>Eine Streife der Verkehrspolizei Bozen, die sich gerade auf Streifenfahrt befand, schaltete umgehend Blaulicht und Sirene ein und leitete ein Abfangmanöver ein.<BR \/><BR \/>Der Geisterfahrer zeigte trotz des herannahenden Polizeifahrzeugs und der Sondersignale keinerlei Anstalten, seine Geschwindigkeit zu verringern oder anzuhalten. Mit einem gezielten Fahrmanöver gelang es den Polizisten schließlich, das Auto auf Höhe der Ausfahrt Gargazon sicher zu blockieren und zum Stillstand zu bringen.<BR \/><BR \/>Ein potenziell tödlicher Frontalunfall mit dem nachfolgenden Verkehr konnte so im letzten Augenblick abgewendet werden.<h3>\r\nVerwirrter Lenker ins Krankenhaus gebracht<\/h3>Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Fahrer völlig verwirrt. Gegenüber den Beamten gab er an, gar nicht bemerkt zu haben, dass er auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs war. <BR \/><BR \/>Da der Mann nicht in der Lage war, die Fahrt fortzusetzen, forderten die Polizisten den Rettungsdienst an. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Lenker für weitere Untersuchungen in das Krankenhauses von Bozen eingewiesen. Neben den medizinischen Check-ups dürften auf den Mann nun auch erhebliche führerscheinrechtliche Konsequenzen zukommen.