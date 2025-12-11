Der Mann sei von einem Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt gehindert worden, teilte die Polizei mit. Der 61-Jährige war stark alkoholisiert und verweigerte einen Alkomattest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Pkw des Mannes wurde abgeschleppt.<BR \/><BR \/>Der Österreicher verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Er wird neben mehreren Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung auch wegen Ehrenkränkung angezeigt, hieß es. Bei dem Vorfall war es laut Polizei zu keiner konkreten Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gekommen.