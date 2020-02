Geisterfahrer verursacht 3 Unfälle und stirbt

Laut Erkenntnissen der Polizei fuhr das Auto auf der A6 aus noch unbekannten Gründen in falscher Fahrtrichtung von Bern in Richtung Thun, als es auf Höhe Rubigen zu den 3 Unfällen rund um die Geisterfahrt mit insgesamt 8 Fahrzeugen kam. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Lenker des in falscher Richtung fahrenden Autos noch auf der Unfallstelle verstarb. Es handelt sich um einen 82-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.2 weitere Personen wurden verletzt und mussten mit Ambulanzen in Spital gebracht werden. 9 weitere beteiligte Personen blieben unverletzt. Der betroffene Autobahnabschnitt wurde für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten für mehrerer Stunden gesperrt. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

apa