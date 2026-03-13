Fünf Minuten lang soll Tobias Tappeiner am 15. Juni 2025 mit seinem Audi vor der Autobahnausfahrt beim Mauthäuschen Nr. 7 in Bozen Süd gestanden sein, bevor er die Schranke durchbrach und in entgegengesetzter Richtung über die Ausfahrtsspur der Südspur auf die A22 auffuhr. Kurze darauf kam es zum verhängnisvollen Unfall, bei dem eine fünfköpfige Familie aus Vahrn zum Teil schwer verletzt wurde und Tappeiner getötet wurde.<h3>\r\nZwei Carabinieri im Visier der Justiz<\/h3> Im Zuge der Ermittlungen gerieten auch zwei Carabinieri ins Visier der Justiz. Gegen die beiden Beamten wir wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen schweren Körperverletzung ermittelt. Sie sollen sich an jenem Sonntagmorgen zwischen fünf Uhr und 5.15 Uhr mit ihrem Streifenwagen vor Ort aufgehalten haben und hätten laut Annahme der Staatsanwaltschaft eigentlich freie Sicht auf Tappeiners Wagen gehabt. <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="69aefb725d44bb3d3994e733" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>Um zu klären, ob die Beamten möglicherweise mit der Nutzung ihrer Handy beschäftigt und somit abgelenkt gewesen sein könnten, wurden Ende Februar die Handys beider Carabinieri beschlagnahmt und sollten durch eine forensische Kopie untersucht werden. Wie berichtet, hatte jedoch Verteidiger Annunziato Alati für einen der beiden Beamten Rekurs gegen die Beschlagnahme eingelegt. Nun hat das Freiheitsgericht seine Entscheidung getroffen: Der Rekurs wurde abgelehnt und die Ermittler erhalten damit freien Zugriff auf die Mobiltelefone beider Carabinieri. Welche Rolle die beiden Beamten in der Unglücksnacht wirklich gespielt haben, soll dadurch endgültig geklärt werden.