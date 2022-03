Geistlicher berichtet „aus der Hölle“ von Mariupol

„Überfall fallen Bomben. Man hört überall Schüsse. Mariupol ist eine Stadt, die vom russischen Militär umzingelt ist. Die Menschen sitzen nur in ihren Kellern.“ Der Ordensmann berichtete, dass niemand mehr habe schlafen können. Er habe sich in einer Ecke einen „Überlebensplatz“ eingerichtet.Das von „Kirche in Not“ erbaute Kloster habe noch dazu keinen Keller. Gelebt hätten die Menschen von Vorräten. „Ich hatte über zwei Tage eine Konserve gegessen – wenn man so etwas erlebt, hat man keinen Hunger. Ohne Essen kann man überleben, aber ohne Wasser nicht.“ Die Menschen seien aus ihren Häusern auf Wassersuche gegangen, einige von ihnen hätten deswegen „brutal sterben“ müssen.Am Samstag hätten sie dann eine Autokolonne gebildet, um die Stadt zu verlassen, erzählte der Pater. An allen Kontrollposten habe man sie durchgelassen, bis die Separatisten der selbst ernannten Republik Donezk den Tross angehalten hätten. „Wir durften nicht weiterfahren, aber dafür Schutz in einem kleinen Dorf suchen. Von dort aus ging es dann auf Umwegen weiter. Schwangere und Kinder waren dabei.Ich werde das Bild nie vergessen, wie eine schwangere Frau auf Knien flehte, uns durchzulassen – und wie ihre Bitte abgelehnt wurde.“Auch die Bilder von Leichen, die auf dem Weg gelegen seien, um die man herumfahren musste, blieben einem, so der Pater: „Diese Tragödie schreit zum Himmel.“

apa