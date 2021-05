Drogentest bei Sänger von ESC-Siegerband negativ

Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Maneskin-Sänger Damiano David beim ESC Kokain konsumiert habe. Daraufhin kündigte die EBU an, dass sich David freiwillig einem Drogentest unterziehen werde.Die Aufregung war aufgekommen, nachdem auf Videos in Online-Netzwerken zu sehen war, wie David bei der ESC-Feier über einem Tisch hing.„Ich nehme keine Drogen. Bitte, Leute. Sagt so etwas wirklich nicht, kein Kokain“, beteuerte der Sänger bei der Pressekonferenz nach dem ESC-Finale.Die angeblich kompromittierenden Bilder seien entstanden, als er sich hinuntergebeugt habe, weil Maneskin-Gitarrist Thomas Raggi ein Glas habe fallen lassen.Die italienische Rockband Maneskin hatte mit dem Song „Zitti e Buoni“ bei der Show am Samstagabend knapp vor Frankreich und der Schweiz gewonnen.

dpa