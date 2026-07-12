Temperaturen von bis zu 35 Grad, dazu einige örtliche Gewitter: So lautet die Prognose des Landeswetterdienstes für die kommende Woche. Damit ist vorerst kein Ende der aktuellen Hitzewelle abzusehen. <BR \/><BR \/>Am Montag bleibt es meist sonnig, nur zeitweise werden die Strahlen von hohen Wolkenfeldern etwas abgeschwächt, die von Westen her durchziehen. Vor allem im Süden des Landes sind am Abend einzelne Wärmegewitter nicht ausgeschlossen. <BR \/><BR \/>Am Dienstag und Mittwoch ziehen stellenweise ein paar Wolken mehr auf und in der schwülwarmen Luft kann es erneut einige Gewitter geben. Am Donnerstag ist aus aktueller Sicht hingegen wieder strahlender Sonnenschein zu erwarten.