Geländewagen stürzt 100 Meter über Böschung – Eine Person erheblich verletzt

Foto: © FFW Lana

Es war gegen 9.30 Uhr, als der Unfall passierte. Ein Geländewagen ist aus ungeklärter Ursache auf dem Forstweg am Steinberg – an der Grenze zwischen Pawigl und St. Pankranz – von der Straße abgekommen und in der Folge 100 Meter über die Böschung hinabgestürzt.Das Fahrzeug hat sich dabei mehrmals überschlagen. Eine Person wurde dabei erheblich verletzt, eine zweite Person erlitt leichte Verletzungen.Der Rettungsdienst mit Notarzt und die Bergrettung nahmen die Erstversorgung der Verletzten vor. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle.Die Verletzten wurden vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Meran geflogen.Im Einsatz standen die Feuerwehren Lana und St. Pankraz, das Weiße Kreuz Lana, die Bergrettungsdienste im AVS Ulten und Lana, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 , sowie die Carabinieri.