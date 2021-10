Auto stürzt in die Tiefe: Mann aus Stilfs tot

Laut ersten Informationen durchbrach der Mann mit seinem Fahrzeug einen Zaun einer Straße im Dorf und stürzte mehrere Dutzend Meter über die steile Böschung.Das Fahrzeug blieb auf einem darunter liegenden Dach liegen.Nach der Alarmierung machten sich Notarzt und Suldner Weiß-Kreuz-Sanitäter, die Feuerwehrleute aus Stilfs, Sulden und Prad sowie Ortspolizei und Carabinieri auf den Weg, um dem Verunglückten zu helfen.Doch alle Bemühungen der Retter blieben erfolglos, der Mann starb noch an der Unfallstelle.Der Einsatz gestaltete sich zudem wegen der engen Gassen in Stilfs schwierig, vor allem was die Bergung des Unfallfahrzeuges betraf.Im Einsatz standen neben den bereits erwähnten Einsatzkräften außerdem die Mitarbeiter der Notfallseelsorge.

