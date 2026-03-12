Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen in einem bekannten Lebensmittelgeschäft in Meran. Eine 64-jährige Frau war gerade damit beschäftigt, Waren aus den Regalen zu nehmen, als ein 24-Jähriger aus der Provinz Vicenza die Situation ausnutzte. Er entwendete die Geldbörse, die sich in ihrer Handtasche direkt auf dem Einkaufswagen befand.<h3>\r\nVideoaufnahmen führen zum Täter<\/h3>Als die Frau den Diebstahl bemerkte, erstattete sie umgehend Anzeige bei den Carabinieri von Meran. Die Beamten reagierten sofort: Sie sicherten die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage des Geschäfts und werteten diese aus.<BR \/><BR \/>Durch den Abgleich der Bilder mit bereits polizeibekannten Personen und den detaillierten Angaben des Opfers gelang es den Militärs, den 24-Jährigen als mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Er wurde wegen erschwerten Diebstahls angezeigt. Die Beute, die laut Carabinieri hauptsächlich aus persönlichen Dokumenten und Gegenständen ohne großen finanziellen Wert bestand, konnte bisher noch nicht sichergestellt werden.<h3>\r\n„Jede Straftat sofort melden“<\/h3>Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Meran lobte den Einsatz seiner Beamten und betonte die Wichtigkeit einer schnellen Anzeige: „Die Schnelligkeit des Opfers ermöglichte es uns, die Videoaufnahmen rechtzeitig anzufordern, bevor diese überschrieben wurden.“<BR \/><BR \/>Gleichzeitig mahnen die Carabinieri zur Vorsicht: Gerade an öffentlichen und belebten Orten sollte man persönliche Gegenstände niemals unbeaufsichtigt lassen – auch nicht für einen kurzen Moment am Einkaufswagen.