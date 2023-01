Geldbörse gestohlen und Bankomatkarte benutzt: Diebin fliegt auf

Zu dem Diebstahl kam es bereits im Juni des vergangenen Jahres. Die Frau entwendete einer 76-Jährigen beim Einkaufen in Naturns ihren Geldbeutel, in dem sich neben Bargeld und den Dokumenten auch ihre Bankomatkarte befunden hatte. Diese verwendete die Diebin anschließend, um an einem Geldautomaten 500 Euro zu beheben.Das Opfer des Diebstahls bemerkte dies und erstattete bei den Carabinieri Anzeige gegen Unbekannt. Bilder der Überwachungskamera, die vor der Bank, wo das Geld abgehoben worden war, installiert war, zeigten eine junge Frau bei der Verwendung der Bankomatkarte, die auf die Beschreibung einer bereits verurteilten und mehrfach kontrollierten Person passte.Eine genauere Untersuchung dieser Bilder durch die Carabinieri-Einheit für wissenschaftliche Ermittlungen in Parma brachte schließlich Gewissheit, dass es sich bei der Verdächtigen um die besagte Frau handelte.Sie wurde der Bozner Staatsanwaltschaft wegen schweren Diebstahls und unzulässiger Verwendung von Zahlungsmitteln auf freiem Fuß angezeigt.