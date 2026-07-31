Die zahlreichen Pakete mit Bargeld wurden aus einem manövrierunfähigen Motorboot wurden ins Meer geworfen. Die Ermittler versuchen nun, die Herkunft des Geldes und die Gründe zu klären, warum sich die Bargeldpakete an Bord des Bootes befanden. <BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen war das kleine Motorboot mit Kabine in der Nähe des Hafens von Marina di Ragusa wegen Treibstoffmangels liegen geblieben. Zwei der vier Insassen sollen sich zum Hafen begeben haben, um Benzin zu besorgen. An Bord blieben ein weiterer Erwachsener und ein Jugendlicher zurück. Durch die Strömung wurde das Boot in Richtung Küste getrieben, wo die schwankende Lage bei Strandbesuchern Befürchtungen über einen möglichen Unfall auslöste. Einige Badegäste alarmierten daraufhin die Küstenwache.<BR \/><BR \/>Als die Einsatzkräfte eintrafen, sollen die beiden verbliebenen Personen an Bord begonnen haben, sich des Geldes zu entledigen und zahlreiche Pakete mit Banknoten ins Wasser zu werfen. Die Strömung trug die Scheine bis zum Strand, wo mehrere Menschen begannen, sie einzusammeln. Neben der Küstenwache griffen auch Polizei, Carabinieri und Finanzpolizei ein. Das Gebiet wurde abgesperrt, das Geld sichergestellt und Personen überprüft, die Banknoten an sich genommen hatten. Nach ersten Angaben waren die Scheine in Paketen gebündelt und umfassten verschiedene Stückelungen von fünf bis 100 Euro.<BR \/><BR \/>Das Motorboot wurde beschlagnahmt, ebenso die sichergestellte Bargeldsumme. Die Behörden schließen nicht aus, dass ein Teil des Geldes trotz des umfangreichen Einsatzes nicht gefunden wurde. Drei Erwachsene wurden nach Medienangaben festgenommen. Das Boot wurde in den Hafen von Marina di Ragusa geschleppt und mit Unterstützung spezialisierter Ermittler durchsucht.<BR \/><BR \/>Die Ermittler prüfen derzeit die Route des Motorbootes und mögliche Kontakte während der Fahrt. Die Herkunft des Geldes sowie der Grund für den Versuch, es bei Eintreffen der Küstenwache zu beseitigen, sind bisher ungeklärt. Eine mögliche illegale Transaktion gehört zu den überprüften Hypothesen, offizielle Ergebnisse liegen jedoch noch nicht vor.