Geldstrafe für Elternteil, der Besuchsrecht nicht einhält?

Nun hat SVP-Senatorin Julia Unterberger einen Gesetzentwurf eingereicht, der pro Tag missachteter Besuchszeit 100 Euro Strafe vorsieht.„Das Problem ist, dass im Falle einer konfliktreichen Situation zwischen den Eltern selbst eine noch so detaillierte gerichtliche Regelung der Besuchszeiten der Kinder nicht genügt. Es kommt leider oft vor, dass sich ein Elternteil schlicht nicht an die Regelung hält, was sehr zum Nachteil der Minderjährigen gereichen kann“, sagt Gesetzeseinbringerin Unterberger.

