Geldwäsche und Steuervergehen: 18 Personen verhaftet

Kriminelle Vereinigung, die aus mehr als 30 Verdächtigen bestand

Gewinne aus kriminellen Handlungen: 58 Millionen Euro

Die Verdächtigen haben weitere „sichere“ Unternehmen gegründet

Geldwäsche zielte auf gewinnbringende Investitionen sowohl in Italien als auch im Ausland ab

Die Ermittlungen, unter der Leitung des European Public Prosecutor Office (EPPO) mit Sitz in Venedig mit der Abteilung der Wirtschafts- und Finanzwache haben bereits im Jahr 2020 in den Bereichen Schreibwarenhandel und Verbrauchsmaterial für Drucker, begonnen.Die besonders günstigen und dem Markt nicht angemessenen Preise dieser Produkte erforderten gründliche Ermittlungen. Dabei konnte ein komplexer Betrugsfall aufgedeckt werden, der vermutlich von 2 aus Padua stammenden Unternehmern ausgeheckt worden war. Die beiden sind vermutlich der Kopf einer kriminellen Vereinigung, die aus mehr als 30 Verdächtigen bestand.Das Netz von Unternehmen, die hauptsächlich im Nordosten Italiens und mehreren EU-Ländern ansässig waren, wickelten die Einfuhr dieser Produkte nach Italien ab, ohne dabei die Mehrwertsteuer zu entrichten.Die Gewinne der kriminellen Handlungen in Form von Geld, Finanzanlagen, Fahrzeugen und Immobilien, betragen 58 Millionen Euro. Diese wurden ebenfalls beschlagnahmt.Der betrügerische Mechanismus zur Umgehung der Mehrwertsteuer hat es den beiden Unternehmern und ihren Komplizen ermöglicht, die eingeführten Produkte zu Niedrigstpreisen weiterzuverkaufen und dadurch die Grundsätze des fairen Wettbewerbs am Markt zu verändern.Die Verdächtigen hatten „Strohmännern“ einvernehmlich das Eigentum der 30 in den Betrug verwickelten Firmen übertragen. Diese Personen, zumeist mittellos, waren bereit jede Verantwortung der Geschäfte zu übernehmen. Somit konnte die gegenüber dem Finanzamt geschuldete Mehrwertsteuer diesen Personen zugeschrieben werden, wohl wissend, dass die Steuerschuld nicht entrichtet werden werden kann und dass jeder Versuch, die hinterzogene Steuer einzutreiben, vergeblich sein würde.Gleichzeitig hatten die Verdächtigen weitere „sichere“ Unternehmen gegründet, um die mit den Gewinnen aus dem Betrug erworbenen Vermögenswerte, wie Sportwagen und Immobilien mit einem Gegenwert von über 58 Millionen Euro, zu schützen.Die Geldwäsche zielte auf gewinnbringende Investitionen sowohl in Italien als auch im Ausland, im Tourismussektor, im Gaststättengewerbe, in Immobilien und auch auf den Kauf von Kryptowährungen ab.Die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Geldbeträgen wurde bei 19 Personen und 20 Unternehmen durchgeführt. Bei 8 Unternehmen, die formell noch tätig sind, werden auch Unternehmensanteile beschlagnahmt. Derzeit werden 30 Durchsuchungen durchgeführt, bei denen mehr als 100 Beamte der Finanzwache mit Spürhunden im Einsatz stehen.