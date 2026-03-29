Auch ein Werk von Paul Cézanne und eines von Henri Matisse wurden gestohlen. Es handelt sich dabei um „Stillleben mit Kirschen“, gemalt 1890, sowie um „Odaliske auf der Terrasse“, eine Aquatinta auf Papier aus dem Jahr 1922.<h3>\r\nViele Meisterwerke im Sitz der Stiftung aufbewahrt<\/h3>Die Werke befanden sich im Saal der französischen Künstler im Obergeschoss des Sitzes der Stiftung. Hier befinden sich auch Gemälde von Gentile da Fabriano, Albrecht Dürer, Tizian, Peter Paul Rubens, Anthonis van Dyck, Francisco de Goya sowie Claude Monet, Filippo de Pisis, Giorgio Morandi, Alberto Burri und Antonio Canova.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Polizei drangen die Diebe vor einigen Tagen in die Villa Magnani, den Sitz der Kunstsammlung, ein und konnten das Gemälde entwenden. Die Carabinieri ermitteln, wie italienische Medien am Sonntag berichteten.