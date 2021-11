Gemeinde Bozen baut Online-Dienste aus – Webseite erstrahlt in neuem Design

Die Gemeinde Bozen drückt bei der Digitalisierung der Verwaltung aufs Tempo. Viele Behördengänge können bereits heute online erledigt werden, ohne dass ein Besuch im Rathaus notwendig wird. Nun soll das Online-Angebot der Gemeinde noch weiter ausgebaut werden. Dies berichtete Digitalstadtrat Angelo Gennaccaro heute im Zuge einer Pressekonferenz im Rathaus.Um den Bürgern eine unkomplizierte und intuitive Nutzung der Online-Dienstleistungen zu möglichen, wurde der Internetauftritt der Stadt vollkommen neu gestaltet, und dies nicht nur in grafischer Hinsicht, wie Stadtrat Gennaccaro betonte. Vor allem inhaltlich präsentiert sich die Website der Stadt in einem ganz neuen Gewand.So sind die Informationen zu den Dienstleistungen, die die Stadt für die Bürger bereit hält, nun viel leichter zu finden, weil sie alle im neuen Bürgerportal zusammengefasst und einheitlich strukturiert sind. Darüber hinaus wurden die Inhalte so gestrafft, dass wirklich nur mehr die Informationen vorhanden sind, die für die Bürger relevant sind. Es gehe also um mehr als um ein modernes Design, so Digitalstadtrat Gennaccaro.„Es geht darum, die Kommunikation mit den Bürgern neu auszurichten und dem veränderten Verhalten der Nutzer Rechnung zu tragen“, denn diese würden immer seltener durch Anklicken der zuständigen Verwaltungsämter zu den gesuchten Inhalten gelangen, sondern meist direkt über große Themenbereiche oder über die Suchfunktion.„Folglich wurde der Internetauftritt so gestaltet, dass alle Nutzergruppen - Familien, Senioren, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, Unternehmen - die für sie interessanten Themen auf unkomplizierte Weise finden.“Eine Gemeindeverwaltung sei, wie jede andere öffentliche Einrichtung auch, ein komplexer Apparat, der eine gewisse Anlaufzeit brauche, so Gennaccaro. „Entsprechend schwierig ist es, einen solchen Digitalisierungsprozess in Gang zu bringen.“ Es gehe um nicht weniger als einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Die Stadt habe große Anstrengungen unternommen, damit der Sprung in eine digitale Zukunft gelingt und ein möglichst umfangreiches, serviceorientiertes und gut nutzbaren Angebot an Online-Diensten und Informationen bereitgestellt werden kann.Die neue Website ist in 4 Rubriken eingeteilt, wobei die wichtigste Säule das neue Bürgerportal ist. Darauf sind alle Dienstleistungen und Ansprechpersonen zentral und einfach zu finden. Es sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, der sich gerade vollziehe, so Gennaccaro: „Der Prozess der Erneuerung ist damit aber noch lange nicht abgeschlossen. Viele Inhalte müssen noch überarbeitet und für die neue Website aufbereitet werden. Dies wird unsere Aufgabe für die nächsten Monate sein.“Die Digitalisierungsverantwortliche der Gemeinde Danila Sartori berichtete, dass die neue Website im Vergleich zur alten Homepage, übersichtlicher aufgebaut und einfacher zu bedienen sei.

