Gemeinde Bozen: Regierungsprogramm unterzeichnet

Die Weichen für die neue Amtsperiode sind gestellt. Bozens alter und neuer Bürgermeister Renzo Caramaschi hat am Freitagvormittag gemeinsam mit den Vertretern seiner Regierungskoalition das neue Koalitionsprogramm unterschrieben, an dem sich die Arbeit der Stadtregierung in den nächsten 5 Jahren orientieren wird.