Unter anderem wird empfohlen, sich an heißen Tagen so wenig als möglich in der Sonne aufzuhalten und körperliche Arbeit möglichst zu vermeiden. Diese Empfehlung gilt vor allem für die Zeit zwischen 11 und 17 Uhr. Ebenso ist es wichtig, regelmäßig Wasser zu trinken, leichte Kost mit viel Obst und Gemüse zu sich zu nehmen und Alkohol sowie zuckerhaltige Getränke zu vermeiden. Auch die Kleidung kann einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden an besonders heißen Tagen leisten: So sollten Kleider leicht und angenehm zu tragen sein, und wenn man ins Freie geht, im Freien ist es angeraten, eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille zu tragen. <BR \/><BR \/>Um die eigene Wohnung kühl zu halten, sollten die Fenster und Rollläden untertags geschlossen bleiben. Die beste Zeit zum Lüften sind die Abend- bzw. Morgenstunden. Ventilatoren und Klimaanlagen kühlen zwar die Innenräume, trotzdem sollte man jedoch darauf achten, dass der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen nicht allzu groß ist. Die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, damit die Geräte einwandfrei funktionieren.<h3>\r\nAngebote für ältere Menschen in der Landeshauptstadt<\/h3>Ältere Menschen, Kinder und Menschen mit chronischen Krankheiten sind besonders hitzeempfindlich. Daher sollten sie genügend trinken und sich in kühlen Räumen aufhalten. Treten körperliche Beschwerden auf wie z.B. starkes Unwohlsein, Bewusstlosigkeit, Verwirrung, Erbrechen oder eine erhöhte Körpertemperatur, sollte unverzüglich Hilfe über die Notrufnummer 112 angefordert werden.<BR \/><BR \/>Die Stadtgemeinde Bozen, der Betrieb für Sozialdienste Bozen und einige Seniorenvereine der Stadt organisieren auch heuer wieder die „Sommerfrische in der Stadt“. Bis zum 28. August 2026 werden gekühlte Räume zur Verfügung gestellt, in denen Seniorinnen und Senioren die heißesten Stunden des Tages verbringen können. Es gibt einen Transportdienst und es wird ein Mittagessen angeboten. Der Transportdienst und das Mittagessen müssen über das „Seniorentelefon“ vorgemerkt werden (Tel. 0471 1626266).<BR \/><BR \/>Auch die Landesagentur für Bevölkerungsschutz hat nützliche Informationen und Tipps für die heißesten Tage des Jahres veröffentlicht. Sie können <a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/hitze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf deren Webseite<\/a> aufgerufen werden.