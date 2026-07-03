Gegen 18 Uhr schlugen Passanten Alarm: In einem kleinen Stausee im Rittner Weiler Lichtenstern hatten sie eine Person bemerkt, die im Wasser trieb. Umgehend setzten sie den Notruf ab und die Einsatzkräfte rückten aus. Trotz ihres raschen Einschreitens kam für den Mann im Wasser jede Hilfe zu spät – er konnte nur noch tot an Land gebracht werden.<BR \/><BR \/>Seine Identität ist bislang unklar, da er keine Dokumente bei sich führte. Auch der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. „Die Person wies allerdings keine äußeren Verletzungen auf und ist wahrscheinlich ertrunken“, heißt es von Seiten der Carabinieri.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1332108_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr samt Wasserrettung, die Freiwillige Feuerwehr Oberbozen, die Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Wasserrettung Südtirol, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri.