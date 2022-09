Gemeindenehrenamtspreis des Südtiroler Jugendrings: Bewerbung läuft

2021 war die Gemeinde Lana die glückliche Gewinnerin des Ehrenamtspreises „`s junge Ehrenamt“ für die Gemeinden Südtirols. Heuer wird der Südtiroler Jugendring (SJR) den Preis zum siebten Mal vergeben. Mit dem Gemeindenehrenamtspreis sollen die Gemeinden, die auf besondere Art und Weise das junge Ehrenamt unterstützen, Anerkennung erhalten. Zudem soll die wertvolle Arbeit der prämierten Gemeinden einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, um so Modell für andere sein zu können.„Junge Ehrenamtliche regen Kinder und Jugendliche dazu an, sich in ihrer Freizeit selbst zu engagieren. Sie tragen dazu bei, dass junge Menschen Teil einer Gemeinschaft sein können, in der sie sich wohl fühlen und entfalten können. Durch dieses Wirksamwerden leisten sie einen wichtigen Beitrag für die soziale Gemeinschaft. Wir wollen daher die Gemeinden, die sich besonders für das junge Ehrenamt einsetzen, auszeichnen“ informiert Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende.Teilnehmen können heuer alle Gemeinden mit bis zu 2000 Einwohnern, indem sie den entsprechenden Online-Fragebogen bis zum 6. Oktober auf der Website des SJR ausfüllen.Zu gewinnen gibt es einen Banner für die Gemeindeeinfahrt, der informiert, dass die Gemeinde Träger dieses Preises ist, einen Geldpreis in der Höhe von 2000 Euro, zweckgebunden für das junge Ehrenamt der Gemeinde und ein Ausbildungsangebote des SJR an die Ehrenamtlichen der Gemeinde.