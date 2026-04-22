: Wallnöfer war Referent von Sepp Noggler im Regionalrat. Er trat am vergangenen Freitag als Gemeindereferent in Schlanders zurück, bleibt aber Gemeinderat. Ploner ist persönlicher Referent von Landesrat Achammer und Gemeindereferent in Kiens.<BR \/><BR \/>17 Kandidaten hatten sich dem zweimonatigen Auswahlverfahren gestellt, bis am Dienstagabend die 17 Bürgermeister im Verwaltungsrat des Gemeindenverbandes (deckungsgleich mit Rat der Gemeinden) den Vorschlag von Präsident Dominik Oberstaller einstimmig gut hießen: Geschäftsführer wird Werner Wallnöfer. Ihm steht René Ploner als Leiter des operativen Managements (COO) zur Seite. <BR \/><BR \/>„Mit der neuen Führung stellen wir uns breiter auf und trennen die strategische Leitung klar von der operativen. Wallnöfer wurde von der Kommission an erste Stelle gesetzt, Ploner an die zweite und wir hätten für den Zweiten auch Verwendung“, sagt Oberstaller. Die Herausforderungen in den Gemeinden würden komplexer. Verantwortung werde auf mehrere Schultern verteilt.<h3>\r\nErfahrung in Politik und Gemeinden<\/h3>Die neue Führungsspitze bringt Erfahrung in Politik und Gemeinden mit. Wallnöfer war nach dem Jusstudium für die SVP-Landtagsfraktion, Senator Francesco Palermo in Rom sowie für Regionalratspräsident Sepp Noggler tätig. 2021 legte er die Anwaltsprüfung ab und ist in seiner Kanzlei in Schlanders tätig. Von Wallnöfers juristischer Expertise erwartet man sich eine Stärkung des Verbandes, z. B. bei Rechtsgutachten des Rats der Gemeinden zu Gesetzen. Sein Job dürfte mit rund 170.000 Euro brutto jährlich dotiert sein, etwas weniger als Galler derzeit bezieht. Wallnöfer ist 42 Jahre alt . Bis Freitag war er Gemeindereferent in Schlanders, trat dann aufgrund seiner neuen Aufgabe zurück und bleibt Ratsmitglied.<BR \/><BR \/>Steil ist die Karriere von René Ploner. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften trat der erst 28-Jährige ins Büro von Landesrat Philipp Achammer ein. 2023 wurde er Nachfolger von Dietmar Pattis als Achammers persönlicher Referent. Ploner ist ein politischer Wegbegleiter von Oberstaller: Letzterer war Landesvorsitzender der JG in der SVP, Ploner Bezirksjugendreferent im Pustertal. Ploner ist Gemeindereferent in seiner Heimatgemeinde Kiens und will dieses Amt weiter ausüben.<BR \/><BR \/>Beide treten ihren Job im Juli an. „Ich bin froh und dankbar, dass Benedikt Galler bleibt, um den Übergang zu begleiten“, sagt Oberstaller.