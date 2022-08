Gemeinsame Wurzeln - unterschiedliche Weltbilder

Am gestrigen Dienstag fand am Edith Stein Weg in St. Michael Eppan die Segnung einer neuen Station statt. Es ist die 12. Station und sie befindet sich 5 Gehminuten vom „Gasthaus Steinegger“ entfernt. Pepi Stampfl, Altpfarrer der Gemeinde St. Michael Eppan, arbeitet immer noch mit Freude und Begeisterung an dem aus seiner Initiative entstandenen Edith Stein Weges..