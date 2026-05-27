Um das Bozner Krankenhaus deutlich zu entlasten, haben am Mittwoch eine Reihe von Diensten im Gemeinschaftshaus am Loew-Cadonna-Platz 12 im Bozner Stadtviertel Quirein ihre Arbeit aufgenommen. Viele Gesundheits- und Sozialdienste sind jetzt unter einem Dach. Hier die Details.<BR \/><BR \/><BR \/>„Heute beginnt ein neues Kapitel für die Gesundheitsversorgung und die soziale Betreuung in Bozen“, erklärte Gesundheitslandesrat Hubert Messner am Mittwoch bei der Eröffnung des ersten von zwei Gemeinschaftshäusern in Bozen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317414_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Am Loew-Cadonna-Platz 12 in der Amba-Alagi-Straße haben das Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten (AKD), das bereits am 15. Mai im Erdgeschoss eröffnet wurde, sowie weitere Dienste ihren neuen Standort.<BR \/><BR \/><BR \/>„Hier arbeiten Allgemeinmediziner, Fachärzte und Pflegekräfte enger zusammen. Patientinnen und Patienten erhalten medizinische, pflegerische und soziale Unterstützung an einem Ort und Wege werden einfacher und kürzer. Entscheidend ist dabei nicht nur die Struktur, sondern vor allem eine neue Art der Zusammenarbeit – vernetzter, koordinierter und stärker an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert“, unterstrich Messner. <BR \/><h3>\r\nViele Gesundheits- und Sozialdienste unter einem Dach<\/h3><BR \/>Im neunstöckigen Gemeinschaftshaus werden unter anderem Kranken- und Hauskrankenpflege, Kinderkrankenpflege, fachärztliche Ambulatorien, Mütter- und Familienberatung, Hebammenberatung, Geburtsvorbereitung, Pap-Test, Verwaltungsdienste, Blutabnahmen – auch zu Hause –, Diätdienstinformationen, Orthoptik, Pneumologie, Radiologie sowie Seh-, Hör- und Sprachtests auf Einladung angeboten.<BR \/>Auch die Pflege spielt im neuen Konzept eine zentrale Rolle. „Mit Angeboten wie der neuen Blutabnahmestelle reagieren wir gezielt auf Bedürfnisse vor Ort und erleichtern vielen Menschen den Zugang zu Gesundheitsleistungen im eigenen Wohnumfeld“, sagte Pflegekoordinatorin Loredana Rodighiero. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317417_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Im Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten haben in den ersten zwei Wochen 500 Menschen schnelle medizinische Hilfe für kleinere dringende Beschwerden gesucht“, erklärte Alessandra Capici, Direktorin des Dienstes für Basismedizin Bozen. „Nur ein kleiner Teil davon musste zur Notaufnahme im Spital geschickt werden. Die Struktur hier am Loew-Cadonna-Platz ist noch neu. Viele Menschen müsse sich noch an die Aufteilung der Dienste gewöhnen“, so Capici. <BR \/><h3>\r\nTelefonische Voranmeldung nötig<\/h3><BR \/>Für das AKD, das rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche geöffnet ist, ist von 20 bis 8 Uhr eine telefonische Voranmeldung unter der Nummer 0471\/438288 erforderlich. Von 8 bis 20 Uhr besteht freier Zugang. Das zweite Gemeinschaftshaus in Bozen wird laut Landesrat Messer im Jahr 2028 auf dem Areal des Krankenhauses eröffnen. <BR \/><BR \/><BR \/>Das neun Stockwerke umfassende Gemeinschaftshaus am Loew-Cadonna-Platz wurde mit Mitteln des EU- Wiederaufbauplans PNRR in Höhe von 1,7 Millionen Euro sowie Investitionen des Landes renoviert, baulich angepasst.<BR \/><BR \/><BR \/>Bereits geöffnet haben seit Mai 2026 die Gemeinschaftshäuser in Brixen und Klausen. Im Juni folgen die Häuser in Leifers, Naturns, Mals und Innichen. Weitere Gemeinschaftshäuser in Bruneck, Sterzing, Meran und Neumarkt sollen bis 2028 folgen.