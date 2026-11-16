Der Südtiroler Sanitätsbetrieb teilt mit, dass aufgrund des nationalen Generalstreiks, ausgerufen von der Gewerkschaftsorganisation Öffentlicher Dienst des AGB für alle Beschäftigten im öffentlichen und privaten Sektor, einschließlich Auftragnehmer und Zulieferer, am Freitag, den 20. November 2026, zu Verzögerungen bei der Erbringung nicht-dringender Leistungen kommen kann.<BR \/><BR \/>Dringende Leistungen sowie alle essenziellen Dienste werden auf jeden Fall gemäß den geltenden Rechtsvorschriften gewährleistet.