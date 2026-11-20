In der Industrie in Bozen verzeichnet die Gewerkschaft eine Streikbeteiligung von 50 Prozent bei IDV (ehemals Iveco). Dort haben von insgesamt 1.200 Beschäftigten rund die Hälfte die Arbeit niedergelegt. In den Stahlwerken liegt die Beteiligung bei 60 Prozent der 650 Mitarbeiter, bei Aluminium Bozen sogar bei 70 Prozent der insgesamt 160 Beschäftigten.<BR \/><BR \/>Ein ganz anderes Bild zeigt sich im Sanitätsbetrieb. Dort ist die Beteiligung am Generalstreik laut Infos von Sabes bislang sehr gering: Von etwas mehr als 10.000 Mitarbeitern, die heute im Dienst sind, haben lediglich 78 Beschäftigte gestreikt. Das entspricht einer Beteiligung von 0,76 Prozent.<BR \/><BR \/>Allerdings handelt es sich dabei noch nicht um den endgültigen Wert: Die Turnusse am Nachmittag und Abend sind in dieser Berechnung noch nicht berücksichtigt.