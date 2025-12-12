<BR \/><BR \/><BR \/>„Noch wertvoller als jedes Geschenk ist die Zeit, die wir einander schenken“, erklärt der Vorsitzende der Generation 60+. „Gerade jene, die alleine leben, brauchen unsere Zuwendung.“ <h3>\r\nRücksichtsnahme, Mitgefühl und ein achtsames Miteinander <\/h3>\r\nVon Dellemann hebt hervor, wie wichtig Rücksichtnahme, Mitgefühl und ein achtsames Miteinander gerade in dieser Jahreszeit sind. „Wenn wir aufeinander achten und füreinander da sind, schaffen wir die Grundlage für ein echtes Miteinander“, so der Vorsitzende weiter.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249074_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Von Dellemann richtet daher einen eindringlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, besonders in diesen Tagen auf ältere, alleinlebende oder einsame Menschen im eigenen Umfeld zuzugehen. „Sehen wir hin und erkennen wir, wer in unserer Nachbarschaft allein lebt.“ <h3>\r\nWertvollste Gabe: Gemeinsam verbrachte Zeit <\/h3>\r\n„Eine Einladung zu einer Tasse Kaffee, ein gemeinsamer Spaziergang oder ein Gespräch von Mensch zu Mensch können mehr bewirken, als wir oft ahnen“, betont von Dellemann. „Jede kleine Geste der Aufmerksamkeit hilft - für andere, aber auch für uns selbst.“ Denn die wertvollste Gabe bleibt die gemeinsam verbrachte Zeit – für Familie, Freunde und für jene, die gerade in dieser Zeit besondere Unterstützung brauchen.