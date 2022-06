Generationswechsel zwischen Tradition und Innovation

Die Jungunternehmer besichtigten zuerst den neuen Sitz der Durst Group AG. „Dabei konnten wir hautnah erleben, was Innovation in einem hochtechnologischen Unternehmen, das international Marktführer ist, bedeutet“, so die Präsidentin der Gruppe der Jungunternehmer, Manuela Bertagnolli.„Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie die Durst-Gruppe nie aufgehört hat, auf die technologische Entwicklung zu setzen, auch indem das Produktportfolio komplett verändert wurde.“Harald Oberrauch berichtete über seine eigene Erfahrung. Das Unternehmen besteht seit fast 90 Jahren und ist eng mit dem Namen der Familie Oberrauch verbunden, der es seit 3 Generationen gehört. Der Generationswechsel von Christof Oberrauch an Harald Oberrauch im Verwaltungsrat wurde 2012 beendet.„Es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt wie es ist,“ zitierte Oberrauch aus dem Buch „Il Gattopardo“ und sprach über den Erfolg des Unternehmens in den letzten Jahrzehnten. Die Durst-Gruppe hat 295 aktive Patente und investiert ca. 12 Prozent des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung.Mit Massimo Doria, Experte und Berater im Bereich Generationswechsel, vertieften die Jungunternehmer dann einige praktische Aspekte. „Es war ein sehr interessanter Austausch, aus dem sich die Teilnehmer viel mitnehmen konnten“, ist Manuela Bertagnolli überzeugt.Am Ende des Treffens hatten die Jungunternehmer Gelegenheit, das Netzwerk zu erweitern und am „Founders BBQ“ teilzunehmen, wo sie etwa 50 Start-Upper kennenlernen konnten. Die Veranstaltung wurde von Eva Ogriseg, CEO des tban-Tyrolean Business Angel Network, organisiert, dessen Präsident und Co-Gründer Harald Oberrauch ist.