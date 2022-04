Genesene Ärzte und Pflegekräfte dürfen zurück in den Dienst, aber... Genesene Ärzte und Pflegekräfte dürfen zurück in den Dienst, aber...

Seit 1. April dürfen nicht geimpfte Ärzte und Pflegekräfte nach der Genesung von Covid wieder zurück an ihren Arbeitsplatz in der Sanität – aber mit einer klaren Frist. Auch eine neuerliche Suspendierung ist dann möglich. Die Personaldecke wird also dünn bleiben, obwohl Rom in letzter Minute einen Notstand verhinderte. + Von Michael Eschgfäller