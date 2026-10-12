<h3>\r\n„Personalisierte Allgemeinmedizin: Therapie nach Maß“<\/h3>Am 9. Oktober 2026 fand die dritte Ausgabe der zweisprachigen Institutsgespräche des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen statt. Die Fortbildung an der Claudiana stand unter dem Motto „Personalisierte Allgemeinmedizin – Therapie nach Maß“. Beleuchtet wurden dabei Chancen und Grenzen neuer Diagnoseverfahren sowie der Umgang mit Menschen, die bereits mit Internetrecherchen, KI-Gesundheitsinformationen oder selbst erworbenen Testergebnissen in die Praxis für Allgemeinmedizin kommen. <BR \/><BR \/>Südtirols Gesundheitslandesrat Dr. Hubert Messner eröffnete die Fortbildungsveranstaltung. Er hob die Schlüsselrolle der Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin hervor: Sie müssten die wachsenden diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten auf den einzelnen Menschen abstimmen und entscheiden, welche davon tatsächlich sinnvoll sind. <h3>\r\nMehr Befunde bedeuten nicht unbedingt mehr Gewissheit<\/h3>Der Reigen der Vorträge wurde von Univ.-Prof. Dr. Norbert Donner-Banzhoff eröffnet: Der Facharzt für Allgemeinmedizin war seit 2003 Professor an der Abteilung für Allgemeinmedizin der Philipps-Universität Marburg tätig, zuletzt als stellvertretender Leiter. <BR \/><BR \/>Er zeigte in seinem Vortrag auf, warum zusätzliche Untersuchungen keineswegs immer zusätzliche Sicherheit schaffen. Einer US-amerikanischen Studie zufolge waren bei Magnetresonanztomographien (MRT) bei 19 bis 56 Prozent der untersuchten 50- bis 90-Jährigen Meniskusschäden festzustellen. 61 Prozent der Betroffenen hatten im Monat zuvor keine Beschwerden. <BR \/><BR \/>„Nicht jeder auffällige Befund ist also eine behandlungsbedürftige Krankheit. Zufallsbefunde können vielmehr neue Ängste und weitere Untersuchungen auslösen“, so Prof. Donner-Banzhoff. Er plädierte dafür, neben der Technik auch der Krankengeschichte, dem klinischen Urteil und der Beobachtung eines Verlaufs Raum zu geben. <h3>\r\nGentests und Biomarker: Entscheidend ist der Nutzen<\/h3>Univ.-Prof. Dr. Christian Wiedermann, Ex-Primar für Innere Medizin und Public-Health Forscher am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen, thematisierte Biomarker in der Vorsorge beschwerdefreier Menschen. Ein Test müsse nicht nur zuverlässig messen und Risiken vorhersagen, sondern nachweislich zu besseren gesundheitlichen Entscheidungen führen. <BR \/><BR \/>Während etwa die einmalige Bestimmung des Blutfetts Lipoprotein(a) von mehreren Fachgesellschaften bei bestimmten Risikokonstellationen empfohlen wird, sind genetische 1 \/ 2 Risikoscores, Tests zum „biologischen Alter“ und Bluttests auf mehrere Krebsarten gleichzeitig noch nicht ausreichend geprüft. Bei direkt vermarkteten Gentests ließen sich in Studien bis zu 40 Prozent der Befunde zu seltenen Genvarianten klinisch nicht bestätigen. „Dass ein Wert mit einer Krankheit zusammenhängt, heißt noch nicht, dass seine Messung den Betroffenen nützt“, betonte Prof. Wiedermann. <h3>\r\nZuhören ist auch Teil der Therapie<\/h3>Dr. Sara Farina, Dozentin für Hygiene und Epidemiologie an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Rom, erinnerte an die ethischen und sozialen Folgen von kommerziellen Vorhersagetests. „Betroffene müssen die Aussagekraft und Grenzen der Ergebnisse verstehen. Privat finanzierte Angebote können zudem Unterschiede beim Zugang zu Vorsorge verstärken“, unterstrich Dr. Farina. <BR \/><BR \/>Wie sich eine medizinisch begründete Ablehnung erklären lässt, ohne dabei Vertrauen zu zerstören, erläuterte der Kommunikationsexperte und Biologe Dr. Stefano Durante aus Rom. „Viele Patient:innen wünschen heute konkrete Tests, Über weisungen oder Therapien – oft gestützt auf Social Media und KI-Antworten. Entscheidend ist, ihre Sorgen ernst zu nehmen, ruhig zuzuhören, diagnostische Grenzen verständlich zu erklären und gemeinsam zu entscheiden, statt sich auf eine ,Machtprobe„ einzulassen. Das Zuhören ist das Herzstück der Arzt-Patienten-Beziehung und die Grundlage dafür, das Vertrauen der Patient:innen aufzubauen und zu festigen“, so Dr. Durante. <h3>\r\nPersonalisierte Medizin braucht ärztliche Orientierung<\/h3> „Personalisierte Medizin heißt in der täglichen Praxis für Allgemeinmedizin nicht, möglichst viel zu messen. Sie heißt, gemeinsam mit den Patient:innen zu entscheiden, welche Untersuchung ihnen wirklich weiterhilft und welche nicht. <BR \/><BR \/>Der Allgemeinmedizin kommt hierbei die Rolle einer Orientierungsgeberin zu“, betont Institutspräsidentin Dr. Doris Hager Prainsack. „Eine gute allgemeinmedizinische Versorgung benötigt Vertrauen und Dialog zwischen Arzt und Patient“, sagt Dr. Giuliano Piccoliori, Wissenschaftlicher Leiter des Instituts. „Genau hier setzt unsere bereits 2022 gestartete Sensibilisierungsinitiative mit dem Titel „12 Tipps für eine erfolgreiche ärztliche Visite„ an. <BR \/><BR \/>Mit Plakaten und Faltprospekten ermutigen wir die Menschen, sich auf den Arztbesuch vorzubereiten, Fragen zu stellen, offen über ihre Beschwerden, Ängste und persönliche Belastungen zu sprechen und eigene Vermutungen oder Behandlungs-versuche mitzuteilen. Ebenso wichtig ist es, bei Unklarheiten nachzufragen, der Ärztin\/dem Arzt Zeit zu geben und sie\/ihn über den Therapieverlauf zu informieren. Gute Allgemein-medizin entsteht dann, wenn das ärztliche Fachwissen und die verschiedenen Erfahrungen der Patient:innen zusammenkommen“, ergänzt Dr. Piccoliori.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.institut-allgemeinmedizin.bz.it\/tipps-fuer-eine-erfolgreiche-aerztliche-visite\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier 12 Tipps für eine erfolgreiche ärztliche Visite.<\/a>