Im Interview spricht die Herausgeberin Yvonne Krautter, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten (Baden-Württemberg), über die Rolle von Schulbüchern in digitalen Zeiten.<BR \/><BR \/><b>Vor gut zwölf Jahren sind die Vorgängerbände erschienen. Was unterscheidet das Neue vom Alten?<\/b><BR \/>Yvonne Krautter: Es ist fachlich topaktuell – fachdidaktisch auf dem neuesten Stand – und es hat ein größeres Format (A4). Jeder der drei Bände der Geographie-Schulbuchreihe hat mehr Seiten als die Vorgängerbände. Die neuen Bände enthalten Wahlthemen, um je nach Interesse und Passung zur eigenen Schülergruppe auswählen zu können. So werden zum Beispiel beim Thema Metropolen Europas die Städte London, Paris und Moskau angeboten. Die Konzeption der Buchreihe basiert auf Forschungen zur sprachsensiblen Gestaltung von Lehrmitteln. Die sprachsensiblen Texte sind einfach zu erfassen und einheitliche Operatoren (z.B. nennen, beschreiben, vergleichen, begründen) erleichtern das Lösen der Aufgaben.<BR \/><BR \/><b>Was sind Operatoren?<\/b><BR \/>Krautter: Mithilfe von Operatoren, also Arbeitsaufträgen, steht die Eigenleistung der Schüler im Mittelpunkt. Das ist besonders in Zeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) wichtig. Die Schüler müssen etwas begründen, beurteilen oder eine eigene Stellungnahme abgeben. Um die Aufgaben zu lösen, benötigt man zudem keine weiteren Materialien. Die Antworten findet man alle im Schulbuch. <BR \/><BR \/><b>Welche Themen sind neu? <\/b><BR \/>Krautter: Neue Themen in Band 3 sind zum Beispiel die aktuellen globalen Herausforderungen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung und die ungleichen Entwicklungen auf der Erde. Beispiele zu den Herausforderungen sind Landraub, Ernährungssicherheit, geopolitische Konflikte (um die Rohstoffe in der Arktis z. B.), Global Cities wie Singapur, nachhaltige Energiegewinnung in Afrika, Lithiumabbau in Chile, Überalterung in Japan, Tourismus als Entwicklungsfaktor am Beispiel von Laos. Das Thema Klimawandel und die Kipppunkte im Weltklimasystem sind viel ausführlicher behandelt als im Vorgängerband. Drei Autorinnen aus der alten Reihe, Elfriede Eder, Sieglinde Innerbichler und Sabine Pichler, waren wieder bei allen drei Bänden aktiv, sodass wir dadurch deren Unterrichtserfahrung mit der bisherigen Buchreihe einbringen konnten und so eine ganz hohe Theorie-Praxis-Vernetzung haben. <BR \/><BR \/><b>Welche neuen didaktischen Ansätze wurden integriert?<\/b><BR \/>Krautter: Lösungsorientierung statt nur Problemorientierung war uns ein Anliegen. Bei der Behandlung von globalen Herausforderungen wie Überbevölkerung, Flucht und Migration, Klimawandel, Ressourcenknappheit etc. sollen die Schüler keine Zukunftsängste, Frustration und Ohnmacht entwickeln, sondern über Lösungsbeispiele motiviert werden, selbst die Gestaltung der Zukunft mit zu tragen. Im Buch werden bekannte Lösungen für Probleme vorgestellt und geprüft, wie man diese auf andere Räume anwenden kann. Ein Beispiel ist die Frage: Wie bekommen wir den Müll wieder aus dem Meer? <BR \/><BR \/><b>Wie sind Sie mit der Herausforderung „Digitalisierung“ umgegangen?<\/b><BR \/>Krautter: Die Digitalisierung war für uns auf mehreren Ebenen ein Thema. Das Buch wird zum Beispiel auch als E-Book mit digitalen Begleitmaterialien angeboten. Auf vielen Schulbuchseiten gibt es Aufgaben, die mit digitalen Medien bearbeitet werden können und das Thema Digitalisierung findet sich als fachlicher Inhalt auf den Arbeitsseiten, z.B. bei Shenzhen, Chinas technologisch fortschrittlichster Stadt, mit der dortigen Digitalisierung an Schulen. <BR \/><BR \/><b>Welche Rolle kommt Ihrer Meinung nach Schulbüchern künftig im digitalen Zeitalter zu?<\/b><BR \/>Krautter: Schulbücher, egal ob in einer Printversion oder als digitale Ausgabe, sind hoffentlich weiter ein Leitmedium im Unterricht. Die Qualität, die in einem Schulbuch steckt, lässt sich nicht von einer einzelnen Lehrperson durch das eigenständige Zusammenstellen von Unterrichtsmaterial erreichen. Das Schulbuch ist weiterhin ein Angebot, das im Ganzen oder in Teilen von den Lehrkräften für den Unterricht genutzt werden kann.