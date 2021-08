GEOPARC Bletterbach: Fotoexkursion am 5. August – noch Plätze frei

Wer die Sterne und Planeten, die Milchstraße und die ISS fotografieren möchte, muss einige grundlegende Kameraeinstellungen beachten. Die Fotografin Stephanie Wolters gibt bei einer nächtlichen Wanderung in das Dolomiten UNESCO Welterbe Bletterbach Tipps und Tricks, welche technischen Möglichkeiten es gibt, um beeindruckende nächtliche Aufnahmen zu schießen.Dabei können die Teilnehmer auf der Holzwies oberhalb des Besucherzentrum GEOPARC Bletterbach in Aldein das Weißhorn einfangen, bevor die Gruppe in die Schlucht hinabsteigt und dort mit den neuen Informationen zu Weitwinkel und Teleobjektiv, ISO-Wert, Zeit, Blende und Licht experimentiert – und so die Bletterbachschlucht aus einem neuen Blickwinkel kennenlernt.Es sind noch einige Plätze frei! Informationen und Anmeldungen gibt es unter Tel. 0471 886946 oder [email protected]

