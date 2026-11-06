Es geht in dieser Branche traditionell um Vertrauen, um Herkunft und um das Versprechen von Reinheit. Umso schwerer wiegt der Verdacht, dem Trentiner Finanzbeamte derzeit nachgehen. Nach gemeinsamen Ermittlungen mit der staatlichen Qualitätskontrollbehörde ICQRF steht eine namhafte Trentiner Kellerei unter Betrugsverdacht.<BR \/><BR \/>Wie das Provinzkommando der Finanzpolizei mitteilt, wurden bei einer Razzia Privaträume und IT-Systeme von drei Angestellten des Betriebes durchsucht. Die Vorwürfe, welche die Staatsanwaltschaft Trient erhebt, wiegen schwer: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Handelsbetrug sowie das Inverkehrbringen von Wein mit irreführenden Herkunftsbezeichnungen.<BR \/><BR \/>Auf die Spur kamen die Fahnder den mutmaßlichen Betrügern bei Routinekontrollen im Keller des Betriebs. Dort stießen die Ermittler auf sogenanntes Vegetationswasser in den Weintanks. Der Verdacht: Mithilfe der Umkehrosmose – einem physikalischen Trennverfahren, das in der Önologie strengen Regeln unterliegt – wurde der Wein unerlaubt mit Wasser gestreckt. Eine solche Praxis hätte zwingend im digitalen Agrarregister SIAN gemeldet werden müssen. Dies unterblieb offenbar bewusst.<BR \/><BR \/>Doch das war wohl nur die technische Seite des Systems. Als die Behörden Proben im Labor analysieren ließen und sie mit den offiziellen Dokumenten des Hauses abglichen, stießen sie auf eine „erhebliche Diskrepanz“, wie es in der Mitteilung heißt. Weine, die mit dem renommierten Siegel „IGT 2025“ (Indicazione Geografica Tipica) zertifiziert und teuer verkauft wurden, stammten in Wahrheit weder aus dem angegebenen Trentiner Anbaugebiet, noch entsprachen sie dem deklarierten Jahrgang.<BR \/><BR \/>Durch das Strecken und die Umdeklaration senkte der Betrieb seine Produktionskosten mutmaßlich drastisch. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen, weil minderwertige Qualität als Spitzenprodukt vermarktet werden konnte.<BR \/><BR \/>Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern, doch er geht weit über das Finanzielle hinaus. Die Ermittler betonen, dass solche Praktiken die Glaubwürdigkeit des gesamten regionalen Weinbaus untergraben.<BR \/><BR \/>Für die Verdächtigen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.