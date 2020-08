Gerangel um Platz im Schülerbus

Wenn am 7. September in Südtirol die Schulglocken läuten, könnten gar einige der Schüler noch nicht da sein. Der Grund dafür: Auch 3 Wochen vor Schulstart ist in Sachen Schülertransport noch vieles unklar, wie das Tagblatt „Dolomiten“ berichtet.