Gerhard Brandstätter erhält Bundesverdienstkreuz

Hohe Auszeichnung für den Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Bozen, Gerhard Brandstätter: Der deutsche Botschafter in Rom, Viktor Elbling, überreichte ihm am Freitagabend im Bozner Hotel Laurin das Bundesverdienstkreuz. „Diese Auszeichnung ehrt und freut mich sehr“, erklärte Brandstätter.