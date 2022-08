Gericht hebt Wolf-Abschüsse auf – ÖVP ist empört: „Lassen uns nicht frotzeln“

Der Abschussbescheid für die beiden Wölfe „108MATK“ und „121FATK“ in Lavant in Osttirol wurde zur neuerlichen Entscheidung an die Behörde zurückverwiesen.Im Falle des zum Abschuss freigegebenen Problemwolfs „158MATK“ im Wipptal (Bezirk Innsbruck-Land) wurde die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde zuerkannt, teilte das Land am Dienstag mit.Damit ist nun eine Beschwerde, etwa seitens des WWF, möglich. Die bis zum 31. Oktober 2022 geltenden Abschussbescheide seien damit nicht mehr vollstreckbar. Die Jägerschaft wurde bereits informiert, so das Land.Beim Wolf in Osttirol fehlte dem Landesverwaltungsgericht die genaue Kennzeichnung, welches Wolfspärchen geschossen werden soll, berichtete die „Tiroler Tageszeitung“ in ihrer Online-Ausgabe. Im Bescheid steht lediglich ein Wolf in der Region. Es sei nicht ausreichend sichergestellt, dass die „richtigen“ Wölfe entnommen werden, argumentiert das Gericht laut Land.Eine Sprecherin von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) betonte gegenüber der APA, dass das Landesverwaltungsgericht die Bescheide aufgehoben und zurückverwiesen, aber nicht in der Sache entschieden habe.Man setze nun auf eine rasche Neufassung des Jagdgesetzes, so Geisler. Letztere war zuletzt von ÖVP-Chef und Landtagswahlspitzenkandidat Anton Mattle ventiliert worden. „An einer landesgesetzlichen Neuregelung zur Entnahme von Problemwölfen führt kein Weg vorbei. Mit dem derzeitigen System kommen wir leider nicht weiter. Es lässt zu viel Spielraum für zeitliche Verzögerungen und juristische Spitzfindigkeiten“, erklärte Geisler in einer Reaktion.Die Novelle solle noch heuer beschlossen werden. „In der Zwischenzeit halten wir Linie und reizen die derzeitigen Möglichkeiten aus. Bereits kommende Woche wird das Fachkuratorium Wolf, Bär, Luchs zusammentreten und über die Gefährlichkeit weitere Wolfsindividuen in Osttirol entscheiden. Dort sind im heurigen Sommer bereits über 200 Schafe und auch ein fast ausgewachsenes Rind Wölfen zum Opfer gefallen“, so der Landeshauptmannstellvertreter. Wenn notwendig, solle auch „juristisches Neuland“ betreten werden.Scharfe Worte fand ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. Die Aufhebung der Abschussbescheide für Problemwölfe sei „nicht hinnehmbar“. Der Landesgesetzgeber lasse sich vom WWF „nicht weiter frotzeln“.