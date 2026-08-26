An dem Treffen nahmen neben der Gerichtspräsidentin die Rechtsanwälte Alessandro Tonon, Paolo Fava, Beniamino Migliucci und Carlo Bertacchi als Mitglieder der Notfallkommission der Strafverteidigerkammer teil.<BR \/><BR \/>Beim Gespräch wurden die Probleme erörtert, die durch die außergewöhnliche Notsituation entstanden sind, sowie mögliche Lösungen für den Strafrechtsbereich. Ziel ist es, die entsprechenden Tätigkeiten so bald wie möglich wieder aufzunehmen.<h3>\r\nStrafverhandlungen sollen im Oktober wieder beginnen<\/h3>Präsidentin Bortolotti erläuterte, welche Maßnahmen innerhalb kurzer Zeit bereits umgesetzt werden konnten. Sie versicherte zudem, dass die Strafverhandlungen im Laufe des Monats Oktober wieder aufgenommen werden können. Darüber hinaus stellte Bortolotti alle relevanten Informationen zur Verfügung, damit diese an sämtliche Strafverteidiger weitergegeben werden können.<BR \/><BR \/>Die Kommission der Strafverteidigerkammer zeigte sich anerkennend gegenüber den Maßnahmen, die unter den dramatischen Umständen bislang ergriffen wurden. Zugleich würdigte sie die von der Gerichtspräsidentin bekundete Bereitschaft zur Zusammenarbeit.<BR \/><BR \/>Die Kommission bekräftigte ihrerseits ihre Bereitschaft, ihre besondere fachliche Erfahrung einzubringen und an Lösungen mitzuwirken. Ziel sei es, trotz der erheblichen und objektiven Schwierigkeiten die Kontinuität und Effizienz der Justiz zu gewährleisten.<BR \/><BR \/>Zum Abschluss des Treffens wurde vereinbart, den Austausch fortzusetzen. Die Situation soll laufend beobachtet werden, um auf ihre weitere Entwicklung reagieren und mögliche auftretende Probleme gemeinsam bewältigen zu können.