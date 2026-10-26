Bianchi hatte zuletzt klargestellt, dass allfällige Baumaßnahmen am Gebäude in sein Ressort fallen. Es sei noch zu prüfen, ob ein Architekturwettbewerb, ein Planungsauftrag oder zunächst vorbereitende Maßnahmen anstehen. Institutionen und Parteien würden zum gegebenen Zeitpunkt einbezogen, versicherte er. Zugleich forderte er alle politischen Kräfte auf, Spekulationen zu vermeiden. Bianchi wörtlich: „Ein Vorhaben dieser Tragweite verdient eine ernsthafte und konstruktive Auseinandersetzung, ohne dass jede planerische Entscheidung zu einer ideologischen Auseinandersetzung wird.“<BR \/><BR \/>„Der Landesrat verhält sich so, als gehöre ihm der Gerichtsplatz im Alleingang“, kritisiert Heimatbund-Obmann Roland Lang in einer Aussendung. Er beruft sich auf ein Gutachten von Rechtsanwalt Nicola Canestrini, wonach es keine Pflicht zur originalgetreuen Rekonstruktion der faschistischen Gestaltung gebe. <BR \/><BR \/>„Wer die Symbole einer mörderischen Diktatur, die einst unsere Kultur ausradieren wollte, im 21. Jahrhundert mit Steuergeldern neu meißeln will, hat jede demokratische Legitimation verspielt“, so Lang. Der Heimatbund pocht vielmehr „statt technischer Bewertungen auf einen transparenten, demokratischen Prozess für ein modernes, entideologisiertes Justizgebäude, das der Autonomie und dem Recht aller Sprachgruppen gerecht wird“.