Die Lage am Bozner Gerichtsplatz ist noch unübersichtlich, schildert ein Reporter von STOL vor Ort. Während die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr samt Suchhunden die Trümmer durchsuchen, gerate der Schutt immer wieder in Bewegung.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="UjVDf8XZ"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Laut aktuellem Stand wurde glücklicherweise bei dem Teileinsturz des Gerichtsgebäudes niemand verschüttet. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt.<BR \/><BR \/>Die Ursache für den Einsturz ist Gegenstand von Ermittlungen und zur Stunde noch ungeklärt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75625416_gallery" \/><h3>\r\n„Uns allen geht es gut“<\/h3>Federico Rosa, Hausmeister am Bozner Gerichtsgebäude, war am Morgen des Einsturzes als Erster im Gerichtsgebäude. Er berichtet, dass er das Gebäude gegen 6.05 Uhr gemeinsam mit den Reinigungskräften geöffnet habe. Kurz darauf kam es zum Einsturz.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="hB8AdCwg"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Umgehend wurden alle Personen, die sich im Gebäude befanden evakuiert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-stimmen-zum-unglueck-um-10-uhr-haette-die-situation-ganz-anders-ausgesehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Am wichtigsten ist, dass niemand schwer verletzt wurde“<\/a>, sagt Rosa.<h3>\r\n„Für uns ist das ein Schock“<\/h3>Rechtsanwalt Alessandro Tonon spricht nach dem Einsturz des Bozner Gerichtsgebäudes von einem großen Schock für alle Beteiligten.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="3Hbh7441"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Wann und wie die Arbeit am Bozner Landesgericht fortgesetzt werden kann, ist derweil völlig offen.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="UCKZiYtM"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Im betroffenen Bereich des Gerichtsgebäudes waren seit etwa einem Monat Umbauarbeiten im Gange. Vier tragende Pfeiler sollten ausgetauscht werden, bisher wurde einer davon ersetzt. <BR \/><BR \/>Ob und inwieweit diese Arbeiten mit dem Einsturz in Zusammenhang stehen könnten, ist im Moment noch unklar. Eine Explosion im Inneren des Gebäudes wurde von den Experten der Berufsfeuerwehr ausgeschlossen.<BR \/><b><BR \/>Hauptbrandinspektor Christian Auer erzählt im Video von den dramatischen Momenten des Einsatzes:<\/b><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="xDPMEmZ4"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\nPressekonferenz um 11 Uhr<\/h3>Für 11 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt, auf der Hochbau- und Vermögenslandesrat Christian Bianchi gemeinsam mit der Präsidentin des Landesgerichts Bozen Francesca Bortolotti und dem Bürgermeister von Bozen Claudio Corrarati über den Vorfall informieren wird.