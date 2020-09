Gerissene Schafe in Nordtirol: Wolfsverdacht bestätigt

Letzteres erklärte Georg Rauer vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ein Wolf dieser Herkunft stelle in Nordtirol in diesem Jahr ein Novum dar.Indes lag auch in einem Fall in Silz (Bezirk Imst) ein weiteres Ergebnis der genetischen Untersuchung von Tupferproben eines Schafs vor. Hier wurde die DNA eines Fuchses nachgewiesen, teilte das Land mit.Dies gelte ebenso für die neugeborenen Kälber in den Gemeindegebieten von Rettenschöss (Bezirk Kufstein) und Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel). Bei den Kälbern habe sich der Anfangsverdacht von Totgeburten bzw. nicht lebensfähigen Tieren, die von einem Fuchs angefressen wurden, bestätigt.

apa/stol